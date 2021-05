Vieira ouvido na segunda-feira

Luís Filipe Vieira vai ser ouvido na próxima segunda-feira na comissão de inquérito ao Novo Banco, na qualidade de presidente da Promovalor. A sessão está marcada para as 15h00 e o responsável encarnado prestará declarações no âmbito das audições que os deputados estão a fazer aos grandes devedores do referido banco.

A audiência do líder dos encarnados estava prevista para abril, mas foi adiada, a pedido do próprio, devido a uma consulta que já tinha marcado, como informou o presidente da comissão, Fernando Negrão.

Nuno Gaioso Ribeiro, gestor da C2 Capital Partners – a empresa comprou créditos em dívida da empresa de Vieira ao Novo Banco –, já foi ouvido. O antigo ‘vice’ e administrador do Benfica negou haver “canal de influência” no clube para reestruturar a dívida da Promovalor.

O Benfica já manifestou formalmente junto do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) a sua surpresa face à demora de Carlos Alexandre em ratificar a aceitação do recurso da suspensão provisória dos processos em que Rui Pinto era arguido por acesso ilegítimo a várias entidades. A informação foi adiantada pela revista ‘Sábado’.

Passaram quase 16 semanas desde que a juíza presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Guilhermina Freitas, deu razão às águias e ordenou a Carlos Alexandre que desse esse passo. No entanto, a indicação da Relação ainda não foi cumprida.



