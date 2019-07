Vieira para Jonas: «Eu também tenho dores nas costas e isto vai passando»

Foi com boa disposição que Luís Filipe Vieira se dirigiu aos adeptos esta sexta-feira, na apresentação do lançamento do livro de Jonas, "Amor e gratidão", no Estádio da Luz. O presidente do Benfica brincou com o ex-avançado dos encarnados, afirmando que o antigo camisola 10 das águias "ainda aguentava mais um ano"."Quando ele tomou a decisão de parar de jogar, ainda antes de ir de férias, disse-me mais ou menos assim: 'presidente, não estou em condições. Não vou poder vestir mais a camisola do Benfica'. Eu ainda lhe disse para ele ir de férias, que depois conversávamos sobre isso, mas quando voltou, a conversa foi a mesma, era uma decisão irreversível. Como eu já disse, da forma como ele está aqui ainda aguentava mais um ano e marcava uma dezena de golos e ficávamos todos felizes. A dor nas costas, eu também a tenho e isto vai passando", disse, entre risos, o líder encarnado.Não querendo repetir os elogios que já fez noutras ocasiões a Jonas, Luis Filipe Vieira afirmou: "É melhor não voltar a repetir, senão ainda pensam outra coisa".