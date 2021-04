Vieira parabeniza Telma Monteiro pela conquista do ouro nos Europeus de judo

Luís Filipe Vieira recorreu esta sexta-feira ao site oficial do Benfica para deixar uma mensagem de parabéns a Telma Monteiro, atleta que hoje conquistou a medalha de ouro na categoria de -57 kg nos Europeus de judo de Lisboa, ao derrotar a eslovena Kaja Kajzer no 'golden score'.





O presidente das águias falou no "trajeto superiormente singular" da atleta de 35 anos, afirmando que a mesma é "um símbolo de uma modalidade, de um clube e de um país"."Os anos passam e a Telma continua, incansável, a elevar-nos com novas conquistas. Hoje alcançou a 15.ª medalha em Campeonatos da Europa; mais de 65 em grandes competições internacionais. Entre Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo, Campeonatos da Europa e Jogos Europeus, estamos perante um trajeto superiormente singular: sete medalhas de ouro, oito de prata e dez de bronze."Este é mais um indiscutível momento de orgulho e felicidade para todos os benfiquistas, para todos os portugueses."A Telma é um prestigiante exemplo do espírito de sacrifício, resiliência e dedicação ao trabalho. A sua excelência e capacidade de superação a todos inspiram e motivam. É uma vencedora. Um símbolo de uma modalidade, de um clube e de um país."O Sport Lisboa e Benfica e a Telma Monteiro caminham, lado a lado, há 14 anos e isso nos envaidece."Muitos parabéns!"Luís Filipe Vieira", pode ler-se.