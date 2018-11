Vieira pediu reação à equipa no balneário

Luís Filipe Vieira fez questão de se dirigir ao balneário do Benfica, no final da partida, para demonstrar o desagrado pela derrota e pela exibição da equipa frente ao Moreirense. O presidente das águias não escondeu o descontentamento e pediu já uma rápida reação à equipa, no próximo encontro das águias, frente ao Ajax, na quarta-feira. O líder sublinhou que é preciso virar a página e que esse tem de ser o foco.

Refira-se que esta atitude reflete o desagrado por tudo aquilo que se está a passar no clube da Luz, o qual somou ontem a terceira derrota consecutiva. De qualquer forma, no desaire com o Belenenses, na última jornada, Vieira não sentiu necessidade de ir ao balneário. Ontem, viu-se obrigado a dar um abanão na equipa, pedindo já uma reação.