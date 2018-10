Vieira: «Perguntei como é possível não marcar golos com jogadores destes ao Belenenses»

Luís Filipe Vieira abordou a derrota do último sábado no Estádio Nacional diante do Belenenses admitindo que ficou triste mas pedindo que os adeptos continuem a apoiar o Benfica. O título e a Champions também foram temas abordados na entrevista à TVI24."Não saí ao intervalo. Estava a chover e na primeira parte estava a molhar as pernas. No intervalo estive com o Rui Costa e com o pai e no final do jogo dirigi-me ao Rui Pedro Soares para felicitá-lo. Como benfiquista, eu tinha de estar descontente. Qual foi o benfiquista que ficou contente com aquela derrota? Perguntei como era possível não marcar golos com jogadores destes ao Belenenses. As pessoas foram ver o clube jogar, pagaram bilhete, estão à chuva. Aquilo marcou-me e as pessoas têm razão. Foi impressionante ver aquelas pessoas todas em Amesterdão. Continuem a ir que vamos dar-lhes muitas alegrias. Com o Zenit, há uns anos, estavam oito ou dez benfiquistas numa rulote a levar com a neve. Quando perdem ficam frustrados"."É um objetivo que temos e temos de ganhar. Estruturámos a equipa para ganhar o campeonato. Nas modalidades a mesma coisa. Nunca desviando da formação, que é importante para nós. As modalidades no próximo ano terão de ter pelo menos 25 por cento da formação.""Estão nove pontos em disputa na Champions. Não é impossível irmos aos oitavos-de-final. Foi pena o que aconteceu no último jogo, foi uma injustiça, mas recuperamos noutro lado."