Vieira projeta orçamento do clube: «Apontamos para um dos melhores anos de sempre»

Luís Filipe Vieira projetou "um dos melhores anos de sempre" em 2019/20 do Benfica na apresentação do orçamento do clube de 2020/21, mesmo tendo em conta o "impacto da pandemia".





O presidente dos encarnados antecipou "uma redução significativa das receitas, na ordem dos 20%, o que implica naturalmente um ajuste da nossa base de custos, ainda assim numa percentagem mais reduzida".Caros Consócios,Vivemos hoje um tempo de incertezas tão grande, que o simples exercício de preparação do orçamento adquire uma dimensão quase de ficção científica.Aquilo que era uma normal projeção para doze meses, assente num histórico bastante controlado, tornou-se num complexo exercício em que todos os cenários devem ser equacionados.Teremos uma retoma das competições? Com ou sem Adeptos? E haverá condições para que o crescimento das vendas de merchandising? Como será o impacto da pandemia na vida dos nossos Sócios e que reflexos terá esse impacto na quotização?Face a esta incerteza, optámos por um modelo em que prevemos uma redução significativa das receitas, na ordem dos 20%, o que implica naturalmente um ajuste da nossa base de custos, ainda assim numa percentagem mais reduzida.É por isso que a rentabilidade do nosso Clube será afetada. Afetada, mas não a ponto de prevermos qualquer prejuízo. Na realidade, num contexto potencial adverso, conseguimos definir uma estratégia que nos permitirá manter a nossa aposta no ecletismo, sem comprometer a sustentabilidade do Sport Lisboa e Benfica.E é sobre essa sustentabilidade que vos quero falar.Conseguimos, ao longo dos últimos anos, recuperar as nossas contas, o nosso balanço, o nosso património, a nossa credibilidade e, sobretudo, a nossa competitividade.Sem o fim abrupto das competições, estávamos encaminhados para ter um ano histórico tanto nas diversas modalidades de pavilhão, como nos escalões mais jovens, no desporto feminino e no projeto olímpico.E tudo isto, sem comprometer as nossas contas. Aliás, se olharem para a nossa previsão de fecho de exercício, verão que, mesmo com o impacto da pandemia, apontamos para um dos melhores anos de sempre.Esta base sólida do nosso balanço, aliada a uma aposta séria na nossa formação, à existência de planteis estáveis e de equipas técnicas de gabarito reconhecido, permitem encarar o próximo ano com renovada confiança.Os tempos que se avizinham serão difíceis. Serão tempos que exigem elevado rigor, grande profissionalismo e forte coesão, tanto interna como externa.Já viemos tempos igualmente desafiantes, há cerca de duas décadas, mas nessa altura fomos nós, Benfiquistas, os responsáveis pelo estado caótico em que o nosso Benfica caiu e não foi culpa de uma qualquer pandemia.Hoje é diferente. Porque sabemos o que nos custou, porque sabemos o que foi preciso para levantar de novo a nossa bandeira e porque temos hoje aquilo que mais falta faz nestes momentos, profissionais experientes, comprometidos e com uma enorme ambição.Mas o nosso Benfica tem mais. Tem Adeptos que vivem a sua paixão de uma forma singular, tem as Casas do Benfica que evangelizam Portugal e as comunidades portuguesas e tem uma base de Sócios que não tem paralelo em qualquer parte do mundo.Em tempo de incertezas, é importante saber com o que contamos.Contamos com a determinação e ambição em continuar a reforçar a presença desportiva, social e económica do Sport Lisboa e Benfica. Contamos com a fibras dos profissionais, técnicos e atletas que envergam as camisolas do nosso Clube para entrarem em competição para ganhar e darem o seu melhor para o conseguir.Contamos com a paixão dos Sócios e Adeptos no apoio ao nosso Clube, aos nossos atletas e às respetivas modalidades.É por isso que podemos e devemos enfrentar este ano e o próximo com renovada confiança.Contamos convosco e saibam que podem contar connosco.Viva o BenficaLuís Filipe Vieira