Vieira promete: «Daqui a uns dias daremos a conhecer resultados financeiros históricos»

Para lá de ter falado da situação do futebol, Luís Filipe Vieira abordou também a atualidade geral do Benfica, em especial a situação financeira, prometendo para os próximos dias a divulgação dos resultados financeiros, que segundo o presidente encarnado "serão históricos e a melhor prova da consistência do percurso" realizado até aqui pelo clube.





"Os resultados desportivos, os resultados patrimoniais e os resultados financeiros numa colheita que vai recolhendo os frutos das sementes lançadas, do trabalho realizado e da firmeza de uma rota estratégica de afirmação da instituição em Portugal e no Mundo. Hoje somos mais fortes porque criámos condições de solidez, de sustentabilidade e de liderança para o futuro com um planeamento muito rigoroso. Daqui por uns dias daremos a conhecer os resultados financeiros deste último semestre, resultados que serão históricos e a melhor prova da consistência do percurso que realizámos até aqui", garantiu."Base essencial para o novo salto qualitativo que pretendemos dar e que nos permite encarar o futuro com enorme confiança e ambição, compatível com o facto de sermos a maior marca portuguesa - com uma popularidade única - e que se orgulha da estabilidade, da credibilidade, crescimento e resultados da sua gestão reconhecida internacionalmente", destacou.