Vieira puxa dos galões: «Clube com maior número de conquistas»

Luís Filipe Vieira reforça a ambição do Benfica para a final da Taça de Portugal, amanhã, em Coimbra, diante do FC Porto. Numa mensagem no programa oficial do encontro decisivo do da prova rainha, o presidente dos encarnados puxa dos galões.





"Num tempo diferente, no tempo e na envolvente, mantemos a ambição de sempre, do clube com o maior número de conquistas do troféu em disputa, com mais adeptos e com maior projeção internacional", escreve Vieira, de 71 anos.O líder das águias deixa a garantia. "O Sport Lisboa e Benfica reafirma a ambição de proporcionar um bom espectáculo desportivo, de entrar para ganhar e ganhar, por quem está em campo e em casa, em Portugal e no resto do Mundo. O nosso compromisso na Taça, como em todas as competições, tem de ser sempre vencer."Vieira está "certo" de que se assistirá a um "belo jogo". "No campo estarão três grandes equipas que saberão dignificar a imagem e o prestígio desta Taça e do futebol português", afirma, confiante.No entender do presidente do clube da Luz, "quase tudo é diferente na Taça deste ano". "Deixamos o palco de eleição no Jamor", observa, sublinhando: "Não teremos a envolvente popular, das deslocações em grupos de adeptos vindos de todas as longitudes e latitudes, dos convívios e tradições antes, durante e depois do jogo. Desta vez, haverá mais silêncio do que ruído inspirador dos sócios e dos adeptos transformados em 12.º jogador."Vieira deixa ainda uma palavra para a cidade que acolhe a final. "Diz a canção que 'Coimbra é uma lição, de sonho e tradição'", lembra, seguro de que a cidade "saberá receber e cativar num momento de afirmação do futebol português e da Federação Portuguesa de Futebol como entidade organizadora".