Vieira: «Quanto mais me vão chateando mais força vou tendo para levar o Benfica onde quero»

No final do discurso da cerimónia de entrega dos anéis de platina e emblemas de ouro e prata aos sócios com 75, 50 e 25 anos de filiação ao Benfica, Luís Filipe Vieira não deixou de falar na OPA.





"Este é o local certo de dizer alguma coisa. Como sabem, o Benfica fez uma OPA às próprias ações. Ultimamente tenho ouvido, como devem imaginar, comentários dos mais parvos que podem existir. Estou inibido de falar, não posso falar mas na altura própria poderei falar. Sem entrar nesse paralelo sobre aquilo que mais tarde irei dizer, quero dizer-lhes que vocês, ou a grande maioria dos benfiquistas, escolheu alguém para liderar este clube [emociona-se e bebe água]. Tenho a certeza absoluta de que eu, os meus colegas, os benfiquistas em conjunto, fizemos a maior revolução alguma vez vista na Europa num clube de futebol. Acreditem que aquilo que se está a fazer no Benfica é para sermos duma dimensão europeia e para não ficar fechado em Portugal. Infelizmente, há pessoas que têm um pensamento muito pequenino em Portugal e o mais fácil para eles é insinuar, caluniar e tentar que o Benfica pare. Mas quero dizer-lhes abertamente: quanto mais me vão chateando mais força vou tendo para levar o Benfica a onde eu quero", afirmou.E concluiu: "Não sou treinador de futebol, não jogo à bola, mas garanto-lhes que estamos a construir em conjunto um Benfica de dimensão mundial. Isso garanto a todos".