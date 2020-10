Vieira: «Que mais logo estejamos todos mais felizes como líderes do campeonato»

Luís Filipe Vieira esteve este domingo na Casa do Benfica em Ovar. Depois, já num restaurante falou das motivações para ter decidido recanadidatar-se de novo e fez votos para que o Benfica conquiste este domingo a liderança do campeonato e a perca mais.







"Este último ano bateu muito fundo, mas esperamos um mandato de felicidade daqui para a frente. Que mais logo estejamos todos mais felizes como líderes do campeonato e que não a percamos nunca", referiu.



Vieira destacou o papel das Casas do Benfica e frisou que quer fazer do Benfica um "clube ainda mais ganhador".



"É muito importante para o Benfica as Casas do Benfica, também em termos sociais e desportivos. Têm uma função muito importante. O Benfica não é só futebol, através da Fundação Benfica já conseguimos ajudar 12 mil crianças ao longo do país. Como candidato, não vou adiantar muito. Todos sabem o que está feito. Não vou fazer determinado tipo de campanha com demagogia e populismo. Há dias vi num jornal alguém dizer que se precisa de gestão, de mudança. Curiosamente, a grande maioria deles são os mesmos que estavam contra a reconstrução do estádio. Hoje, posso garantir-vos, se não fosse a reconstrução do estádio, não estávamos aqui. O trajeto está traçado, quem me conhece sabe que não mudo por nada, talvez este próximo mandato seja mais orientado na vertente desportiva para fazer do Benfica um clube ainda mais ganhador. No dia 30, saberemos quem é o novo presidente do Benfica e a partir daí somos todos benfiquistas. Há cerca de um ano e meio para cá todos os dias têm aparecido pessoas a desgastar e a falar mal de mim e do Benfica. Que essas pessoas aprendam daqui para a frente."

"Neste momento sou o melhor candidato, não tenho dúvidas nenhumas disso", referiu o presidente das águias, que deixou uma mensagem de confiança aos sócios.