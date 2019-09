Vieira reativa protocolo com os Travadores e lembra o Benfica dos "cacos" que chegou a "referência mundial"

A comitiva do Benfica cumpriu o último dia em Cabo Verde, onde se encontra desde a última sexta-feira. Luís Filipe Vieira, tal como Luisão e os vice-presidentes Domingos Almeida Lima e Alcino António, estiveram na sede dos Travadores, clube de futebol que é a sexta delegação das águias no Mundo, para reativar um protocolo que já existe desde 1997, na altura celebrado por Manuel Damásio.





O líder dos encarnados prometeu cooperar com o emblema da Cidade da Praia e considerou que os Travadores terão de renascer à imagem do Benfica. "O que fizemos deve servir de inspiração. Se virem o nosso percurso, passámos de um clube de cacos, apesar da sua marca fantástica, para um clube com um padrão tão elevado de exigência que hoje é uma referência. Os Travadores devem ter estratégia e desenvolvê-la. E isso não se faz com protocolos. Faz-se com obra, dedicação e trabalho", afirmou Vieira, ao lado do presidente do emblema cabo-verdiano, Abel Mendonça.O Travadores partilha o símbolo e a águia com o Benfica e, na sua história, conta com quatro campeonatos.