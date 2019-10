Vieira recebido pela ministra do Desporto em Luanda

Luís Filipe Vieira foi ontem de manhã recebido em Luanda pela ministra da Juventude e Desportos de Angola, Ana Paula do Sacramento, tal como os embaixadores do clube, Luisão e Pedro Mantorras, que também integram a comitiva do Benfica em terras africanas. À tarde, Vieira visitou a Escola de Futebol do Benfica ‘Caju’.

O presidentes dos encarnados marcou ainda presença como convidado na homenagem da Federação Angolana de Futebol aos homens que garantiram a qualificação inédita para o Mundial’2006.

Hoje, a comitiva das águias viaja para o distrito de Sambizanga, aceitando o repto da Fundação Prosperar, que realiza trabalho de cariz social. Luisão será orador na palestra ‘Vontade de Vencer’ no Complexo Escolar Dom Bosco, à imagem do que já havia acontecido na viagem a Cabo Verde.