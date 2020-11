Vieira recorda Mário Dias: «Personalidade ímpar que ficará para sempre na nossa história»

Luís Filipe Vieira manifestou a sua "enorme consternação e tristeza" pela morte de Mário Dias, considerado o 'pai' do novo Estádio da Luz, construído em 2003.





Numa mensagem no site das águias, o presidente falou numa "personalidade ímpar que ficará para sempre na nossa história pela forma íntegra e generosa como serviu o Benfica", com destaque para o "contributo único, incansável e inexcedível" no erguer do recinto encarnado.

A mensagem de Luís Filipe Vieira:

"É com enorme consternação e tristeza que, em nome do Sport Lisboa e Benfica e em meu nome pessoal, manifesto a mais profunda dor e pesar pelo falecimento de Mário Dias.

Personalidade ímpar que ficará para sempre na nossa história pela forma íntegra e generosa como serviu o Benfica, de que se destaca o seu contributo único, incansável e inexcedível como grande impulsionador da construção do nosso novo Estádio da Luz.

Fica também a mágoa por esta perda em todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer, figura maior por todo o seu trajeto e pelos princípios e provas de amizade que ficarão nas nossas memórias.

A toda a sua família e amigos, apresentamos as mais sentidas condolências e os votos de solidariedade e profundo respeito nesta hora tão difícil.

Que descanse em paz, ficará eternamente nos nossos corações como uma referência para todos nós."