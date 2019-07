Vieira reitera que saída de João Félix era "impossível de evitar"

O investimento na formação vem aumentando cada vez mais e Luís Filipe Vieira reitera que desta aposta têm resultado grandes dividendos. A maior venda da história do futebol nacional, por exemplo, já foi alcançada com a saída de João Félix para o Atlético Madrid, depois de os colchoneros terem pagado o valor correspondente à cláusula de rescisão e deixado na Luz 120 milhões de euros pelo jovem. Esta saída, atira Vieira, era inevitável, mas a SAD tudo fará para que o futuro seja ainda mais blindado. "A qualidade dos nossos jogadores e o recorde de vendas como a recente do João Félix – que de todo era impossível evitar, tamanha era a procura e as ofertas de diversos clubes que cobriam a cláusula de rescisão - são sinais claros do prestígio e confiança que atualmente existem sobre a nossa famosa formação. Mas quero que fique muito claro que hoje temos condições financeiras para tudo fazer para reter ao máximo os nossos jovens talentos", vincou.Esta, insistiu Vieira, "será a única forma de dar um salto qualitativo e ambicionar uma conquista europeia nos próximos anos, face à diferença de orçamentos para os clubes mais ricos da Europa".Numa altura em que vem insistindo na expansão da marca do clube nos Estados Unidos da América, Filipe Vieira fez um autoelogio à gestão dos últimos anos, na qual foi possível compatibilizar investimento sustentado com o abater do passivo da SAD. "A nível financeiro, praticamente tornámos residuais as nossas dívidas bancárias e temos progressivamente diminuído o nosso passivo", atirou o presidente benfiquista, frisando o destaque internacional que a "estrutura profissional" tem colhido. "É algo devidamente reconhecido pela presença do Benfica em todos os principais rankings internacionais nas mais variadas áreas", recordou o responsável máximo das águias.