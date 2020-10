Vieira responde a Bernardo Silva: «Ainda no domingo me deu um abraço e agradeceu por tudo o que fiz por ele»

Luís Filipe Vieira ficou "bastante magoado" com a publicação de Bernardo Silva nas redes sociais, onde o jogador pede "mudança" para o Benfica nas eleições de quarta-feira. Contudo, o presidente do Benfica garantiu que não foi o jogador "a escrever aquele texto".





"É a mesma coisa que eu estar a falar de 4x3x3 ou 4x4x2. Não foi ele que escreveu aquele texto, alguém se serviu dele", afirmou o dirigente encarnado, em entrevista à Renascença.Apesar de ter ficado magoado, Vieira assegura que vai "continuar a apoiar" Bernardo Silva, e considerou a mensagem do jogador do Manchester City "bastante injusta"."Não sei porque mudou de opinião quando ainda no domingo me deu um abraço, no Tivoli, e me agradeceu por tudo o que tinha feito por ele", acrescentou.