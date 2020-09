Vieira retira António Costa e Fernando Medina da comissão de honra

Luís Filipe Vieira anunciou esta quinta-feira que decidiu "retirar da comissão de honra todos – todos – os titulares de cargos públicos, sejam autarcas, deputados ou membros do Governo".





"Nesse sentido, e agradecendo a todos a disponibilidade manifestada, tomei a iniciativa de retirar da minha comissão de honra todos – todos – os titulares de cargos públicos, sejam autarcas, deputados ou membros do Governo. É triste que, 46 anos depois do 25 de Abril, se tenha de censurar quem livremente decidiu manifestar-me o seu apoio, mas o populismo e a demagogia dos dias de hoje obrigam-me a fazê-lo de forma a terminar com uma polémica injustificada e profundamente hipócrita", justificou o presidente do Benfica.Na nota enviada à imprensa, Vieira reagiu aos recentes desenvolvimentos relativos a questões judiciais que o envolvem, deixando claro que, se for condenado, tomará a iniciativa de sair pelo próprio pé da presidência do Benfica . Ainda assim, assegurou que se encontra de "consciência tranquila".