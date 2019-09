Vieira revela ações de modernização da Luz: «Destaco a substituição dos ecrãs gigantes»

Luís Filipe Vieira explicou esta sexta-feira na assembleia-geral do clube que o Benfica vai levar a cabo várias ações de modernização e deu um exemplo."Para além do aumento do número de lugares, sobretudo pelos lugares de pé, vamos proceder à modernização de diversas áreas e equipamentos de que destacaria a substituição dos écrãs gigantes", destacou o líder dos encarnados."Não quero voltar a falar do passado, sobretudo dos erros do passado. Mas tenhamos claro que qualquer que seja o futuro, o passado deve estar sempre presente para não repetirmos os erros da má governação, do populismo e da mentira.Vamos ao que interessa com os olhos postos no futuro. A nossa solidez financeira é a primeira garantia de que ganharemos mais vezes, no futebol e em todas as modalidades, razão de ser e principal objetivo do Benfica. Permitam-me destacar que, pelo sexto ano consecutivo, apresentamos contas positivas e que, pela primeira vez desde 1997 e tal como prometi, conseguimos atingir a recuperação de capitais próprios positivos no clube e na SAD.Os proveitos do Grupo SLB ultrapassaram os 300 milhões de euros e só nestes últimos 4 anos pagámos 250 milhões de euros de divida aos bancos, tornando essas dividas bancárias residuais, o que nos torna totalmente livres e independentes na tomada de decisões. Num ano em que, importa recordar, cumprimos a promessa de devolver a posse da Benfica Estádio e da BTV a 100 por cento ao clube e aos sócios.Já que falamos da Benfica Estádio, permitam-me partilhar convosco alguns dos projetos que estamos para lançar: Para além do aumento do número de lugares, sobretudo pelos lugares de pé, vamos proceder à modernização de diversas áreas e equipamentos de que destacaria a substituição dos écrãs gigantes.Ainda ao nível patrimonial, terminámos a segunda fase de ampliação do nosso Benfica Futebol Campus. Mas quero partilhar convosco que temos já lançadas as bases da terceira fase que incluem a criação de mais campos e uma nova zona técnica que permita dar apoio sobretudo à nossa estratégia internacional. A que acresce a criação do novo Colégio Internacional e novo Hotel.Muitos projetos, mas todos com um único propósito: Ganhar! Ganhar! Ganhar cada vez mais e de forma constante sobretudo no futebol."