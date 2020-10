Vieira revela conversa em casa de Jorge Jesus e altura em que decidiu contratar o treinador

A contratação de Jorge Jesus foi um dos assuntos abordados por Vieira na entrevista à RTP. "Não foi contratado para eu ganhar as eleições, até porque o Jorge Jesus é um nome controverso no mundo benfiquista. Há um ano ninguém sabia que ia haver uma pandemia... Numa conversa em casa dele há um ano disse-lhe que se houvesse uma alteração no Benfica ele seria o próximo treinador do Benfica. Estava o Bruno Lage. Ele foi em maio ou junho para o Brasil, esta conversa foi em março."