Vieira revela que novo treinador do Benfica é anunciado "para a semana"

Ainda não foi esta segunda-feira que houve uma clarificação sobre a situação do novo treinador do Benfica, domingo comandandado interinamente por Bruno Lage.Vieira revelou no 'Programa da Cristina' que novo treinador do Benfica é anunciado "para a semana". O presidente do clube da Luz disse que ainda não fez sondagens e mostrou-se tranquilo, garantindo que tudo será tratado."Não vou para lá eu treinar nem o Rui Costa", brincou.O presidente do Benfica disse, por outro lado, que a decisão de abandonar as águias foi de Rui Vitória e referiu que os adeptos ainda "vão ter muitas saudades de Rui Vitória"."A saída de Rui Vitória foi muito pacífica", garantiu.