Vieira, Rui Costa e Tiago Pinto já votaram na AG do Benfica

O presidente Luís Filipe Vieira, o administrador da SAD Rui Costa, e o diretor para o futebol do Benfica, Tiago Pinto, já votaram na Assembleia Geral Ordinária que visa deliberar o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades elaborados pela Direção, bem como o parecer do Conselho Fiscal, para o exercício de 2020/2021.





A votação, que arrancou pelas 15 horas e que se irá prolongar até às 22 horas, é encarada com alguma expectativa, pois no plano orçamental para o próximo ano proposta pela direção das águias revela alguns cortes nas modalidades, que poderão, até colocar em causa a participação do basquetebol e do andebol das águias, nas provas europeias.