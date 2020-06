Vieira: «Rui Gomes da Silva qualquer dia está no Porto Canal»

Luís Filipe Vieira abordou em entrevista à BTV os dois candidatos já anunciados à liderança do Benfica, considerando que o facto de já haver dois nomes é um "sinal de vitalidade" do clube. Ainda assim, não deixou de tecer críticas a Rui Gomes da Silva pela sua postura, considerando até que na SIC Notícias o antigo vicepresidente assume uma postura "antibenfiquista".





"É sinal de vitalidade do Benfica. Com o Rui Gomes da Silva não se passou nada, ele dizia que eu era o melhor presidente da história do Benfica. Faz sentido que agora diga mal? No canal onde está, ele não está como benfiquista, pois estão ali três anti-benfiquistas. Está sempre a dizer mal do Benfica! Lembro-me que nos anos que cá esteve estava sempre a apoiar-me, até me vinham falar nisso... Agora não pode dar alegrias aos nossos inimigos. Qualquer dia vai acabar no Porto Canal! Ele é do Benfica, mas quem não sabe que é benfiquista, não saberá disso. Preparado para tudo. Lavar roupa suja? Fala sozinho. Os benfiquistas para me julgarem, são 17 anos de trabalho", frisou.