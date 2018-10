Vieira: «Rui Vitória é o homem certo para o projeto do Benfica»

Luís Filipe Vieira garantiu esta terça-feira que, por sua vontade, Rui Vitória continuará no comando técnico até ao final do seu contrato, isto porque "é o homem certo para o projeto" das águias."Nas épocas difíceis tomo decisões difíceis. Há uma grande injustiça com Rui Vitória. Em dois anos conquistou seis títulos, foi campeão com o máximo de pontos, chegou aos 'quartos' da Champions. Depois veio uma época menos conseguida e... As pessoas habituaram-se a ganhar muito... Não somos invencíveis e temos de reconhecer que não estivemos bem. A vida é feita pelo presente e futuro. O Rui Vitória tem feito um trabalho fantástico. Consegue ter equipas bastante competitivas, nunca se desviando da formação... Tem um trabalho fantástico na formação. É um projeto que o Benfica não quer descuidar-se. É o homem certo para o projeto que o Benfica quer. Por minha vontade, garanto que será o treinador até final do contrato. Tem havido um tipo de crítica ao Rui Vitória que ele não merece", referiu na TVI.Questionado sobre se essa decisão pode ser arriscada para a própria gestão do clube, Vieira reiterou a confiança no técnico: "O Benfica é um clube que vive pelos seus próprios meios, não quer ser amarrado financeiramente. Investiu e continua a investir milhões no Seixal porque dali nascem verdadeiros campeões. O Rui é o treinador indicado e com mais capacidade para desenvolver o projeto do Benfica. Com ele em dezembro já sabemos a planificação para a próxima época. Ele, além dos que já lançou, tem previstos mais três ou quatro jogadores na próxima época".