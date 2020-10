Vieira: «Se eu não tenho aparecido no Benfica não havia estádio, não havia nada»

Luís Filipe Vieira deu este domingo uma entrevista à RTP onde falou um pouco de tudo: do regresso de Jorge Jesus, aos processos judiciais e à ambição europeia.





"Benfica nunca me protegeu em nada, pelo contrário. Prejudicou e continua a prejudicar. A inveja neste país é uma coisa… Se eu não tenho aparecido no Benfica não havia estádio, não havia nada. E há testemunhas disto. Se doutor Fonseca Santos abrir o véu pode-se saber o que se passou naquela altura. Vilarinho falou comigo, em prol do Benfica desisti de concorrer. Foi um alívio naquela altura. Isto em outubro. Em maio recebo telefonema a dizer que tinha de ir para o Benfica. Vilarinho sabe quem o ajudou a revolucionar o Benfica", referiu o presidente do Benfica que ambiciona um título europeu."Era muito mau sair do Benfica neste momento e sou a pessoa mais bem preparada para estabilizar o Benfica. Quando cheguei foi o maior desafio que tive. Nem as pedras da calçada eram do Benfica.