Vieira: «Sem a pandemia teríamos feito 200 milhões em dois jogadores»

Luís Filipe Vieira assegurou em entrevista à BTV que o Benfica não tem necessidade de vender jogadores, nem mesmo perante a situação atual de crise devido à pandemia de Covid-19. O presidente das águias revela mesmo que a conjuntura atual acabou por impedir dois mega negócios, que teriam levado aos cofres das águias 200 milhões de euros com a venda de dois jogadores.





"Não, nunca [terá necessidade de vender]. Os jogadores do Benfica têm um preço e temos de respeitar. O Benfica terá de recorrer ao mercado de empréstimos, se tiver de ser um, ou dois, será para estar no mercado a sério. Ainda há pouco tempo pagámos 75 milhões de euros de um empréstimo obrigacionista. O que estava planeado para este ano não vamos conseguir fazer. Mas temos de saber como vamos continuar a ser autónomos. Mas não estou a ver vender um jogador a um baixo preço, temos de criar outras fontes de receita, e a única solução seria criar mais dívida ao Benfica. A solução ideal é não haver mais paragens de campeonato. Hoje não podemos planear nada a um mês de distância, é ao dia a dia. Temos de saber movimentar e temos dado respostas em todo o lado"."Há interverientes no mercado, há empresários e no caso do João Félix, com a Gestifute, assinámos na renovação e subida da cláusula de rescisão, ficou acordado que haveria uma comissão de 10%. Numa altura em que ninguém imaginava haver uma transferência de 126 milhões de euros.. há ainda quem diga que o dinheiro nem entrou no Benfica. Penso que é um pouco de inveja, que está institucionalizada em alguns sócios do Benfica. Uma venda das mais apreciadas na Europa, a venda mais cara do futebol pelos seis meses que ele representou o Benfica. Uma coisa garanto: os anéis, se tiverem de ir, vão mas os dedos vão ficar. O nome do Benfica é que não pode ser achincalhado em lado algum. Se por acaso houver uma situação de rotura terrível financeira, não há dúvidas, o nome do Benfica estará acima de todos nós.""O Benfica é dos clubes mais respeitados do Mundo e continuará a ser. À data de hoje, o Benfica não precisa de vender qualquer jogador. Daqui a dois ou três meses, já não sei. Propostas? Só tive uma, de 60 milhões de euros, pelo Vinícius em janeiro. Não vale a pena estarmos a especular porque não sabemos como vai ser o dia a dia. O Benfica, se não fosse a pandemia, tinha praticamente vendidos dois jogadores por 100 milhões de euros cada um. Agora é impossível"