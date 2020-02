Vieira: «Sem euforias em momentos de vitória nem depressões perante resultados menos positivos»

Luís Filipe Vieira aproveitou a cerimónia de entrega dos anéis de platina e emblemas de ouro e prata aos sócios com 75, 50 e 25 anos de filiação ao clube para pedir este sábado a união dos benfiquistas em torno da equipa que, não obstante ter sido eliminada da Liga Europa, lidera o campeonato com mais um ponto do que o FC Porto e mantém-se na luta pela Taça de Portugal.





"Entramos agora na fase decisiva de qualquer época. Este ano ganhámos a supertaça, passámos para a final da Taça de Portugal e lideramos o Campeonato. Vimos de um ciclo de vitórias com pouco paralelo, ganhando cinco dos últimos seis campeonatos. É certo que esta semana sofremos um revés com a eliminação das competições europeias. Mas neste clube - como sempre defendemos - não entramos em euforias em momentos de vitória, nem em depressões perante resultados menos positivos", considerou."Fazemos é uma reflexão exigente e análise rigorosa, para rapidamente respondermos de forma positiva aos principais objetivos ao alcance no imediato, que importa conquistar. E neste momento todo o nosso foco estará na conquista do Campeonato e da Taça de Portugal", prosseguiu."Temos 13 finais pela frente, onde todo o apoio dos benfiquistas será necessário. Foi sempre quando unidos e juntos que conseguimos ganhar. E é esse exemplo que estou certo continuaremos a dar. Voltando à nossa gloriosa história, com ambição, determinação e vontade, com o amor e paixão ao nosso clube que todos os dias nos motiva", concluiu.