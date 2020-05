Vieira sempre com a equipa no Seixal

Numa altura em que a estrutura do futebol optou pelo isolamento nos dias que antecedem a retoma como forma não só de reduzir o risco de contágios, mas também de aumentar os níveis de concentração e o espírito de grupo, Luís Filipe Vieira não quis naturalmente ficar à parte.

O presidente encarnado dorme também no Benfica Campus e é ali que trabalha ao longo do dia. O responsável tem o seu gabinete pessoal e é dali que faz várias reuniões ao longo do dia (em videochamada) mas não deixa de estar sempre perto do grupo, ora nas refeições, ora pelo simples facto de estar sempre disponível para jogadores e equipa técnica. O facto de Luís Filipe Vieira estar também ali a cumprir o mesmo período de preparação para a retoma é, aliás, encarado pelos atletas como um estímulo para maior concentração.