Vieira será ouvido hoje na comissão parlamentar

Luís Filipe Vieira marca hoje presença, a partir das 15h00, na Assembleia da República, para responder aos deputados no âmbito da comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco/Banco Espírito Santo. O presidente do Benfica, de 71 anos, apresenta-se na qualidade de presidente do conselho de administração da Promovalor, empresa que deve 181 milhões de euros à entidade bancária. Este montante, o segundo mais alto depois dos 274 milhões do grupo Moniz da Maia, é suportado pelos contribuintes portugueses por via do Acordo de Capital Contingente.

À entrada para a comissão, Vieira deverá esperar mais contestação, depois dos buzinões realizados na rotunda Cosme Damião em fevereiro e março. O movimento ‘Rua Vieira’, que agendou essas datas de protesto, convocou uma manifestação para a Assembleia da República, a partir das 14h30. "Um clube com tamanha história não pode cair nas mãos de quem se acha dono de tudo e todos. Devemos lutar para defender os valores criados na Farmácia Franco em 1904. Avante pelo Benfica!", pode ler-se na convocatória.

A preparação do líder dos encarnados para a presença na comissão parlamentar de inquérito motivou, inclusivamente, a ausência do clássico da última quinta-feira, frente ao FC Porto, na Luz.

Quem assinalou a audição foi o conhecido pirata informático Rui Pinto. "Desejo encarecidamente que não padeça de qualquer problema de saúde até ao final do dia de amanhã [hoje]. [...] Terá muito para explicar", publicou, nas redes sociais.