Vieira sobre a renovação de Rúben Dias: «Futuro capitão do Benfica»

Luís Filipe Vieira mostrou-se feliz com ae não tem dúvidas que o central "tem todas as condições para ser o futuro capitão do Benfica"."É lógico que o Benfica faça todo o esforço para reter talento. Estamos felizes e ele também; é dar continuidade à sua carreira no Benfica, ele é uma das peças fundamentais e tem todas as condições para ser o futuro capitão do Benfica", considerou o presidente, em declarações à BTV."Costumo dizer-lhe que é um animal de competição. Muito se especulou mas ele esteve sempre muito sereno e sabia que o Benfica também estava sereno. Queremos muito jovens competidores como ele", finalizou.