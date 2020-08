Vieira sobre nova final na Youth League: «Demonstração da qualidade do trabalho na formação»

Luís Filipe Vieira felicitou este sábado a equipa do Benfica pelo apuramento para a final da UEFA Youth League, onde vai defrontar o Real Madrid.





Numa mensagem divulgada no site oficial do clube, o presidente das águias destacou a "terceira final nos últimos sete anos", como uma "clara demonstração da qualidade do trabalho realizado pela formação" do clube."Quero felicitar todos os dirigentes, equipa técnica e jogadores envolvidos nesta brilhante campanha que nos apurou hoje para a final da Youth League, que se realiza na próxima terça-feira, entre o Sport Lisboa e Benfica e o Real Madrid.Importa realçar que nesta competição esta é a terceira final que o Benfica disputa nestes últimos sete anos, numa clara demonstração da reconhecida qualidade do trabalho realizado pela nossa formação, pilar fundamental da nossa estratégia de curto, médio e longo prazo.Desejo a melhor sorte a todo o grupo de trabalho para o jogo da final, numa prova em que muito têm prestigiado o futebol jovem português."