Vieira suspende funções como presidente do Benfica

Luís Filipe Vieira suspendeu funções no Benfica. A comunicação foi avançada aos jornalistas pelo advogado do presidente do Benfica, que leu um comunicado.

"O Benfica está primeiro. Perante os eventos dos últimos dias, no âmbito da operação Cartão Vermelho, em que sou diretamente visado, e enquanto o inquérito em curso puder constituir um fator de perturbação, suspendo com efeitos imediatos o exercício das minhas funções como presidente do Benfica, bem como de todas as participadas do clube. Apelo a todos os benfiquistas para que se mantenham serenos na defesa do bom nome da grande instituição que é o Benfica", leu Magalhães e Silva.Na sequência do comunicado de Vieira, Magalhães e Silva, o advogado do presidente do Benfica, deu mais alguns esclarecimentos."Suspensão é suspensão, suspensão não é renúncia. Está a ser comunicada à comunicação social e às estruturas interessadas", explicou."O seu estado de espírito? De competa serenidade, que é revelada por este comunicado, que mostra sentido de responsabvilidade com a prevalência da posição institucional sobre a posição pessoal.""É uma suspensão enquanto o exercício de funções pudesse prejudicar o inquérito em curso", finalizou, sem adiantar se Vieira vai prestar esclarecimentos ao juiz.