Vieira tentou vender o Benfica aos chineses do Alibaba

Luís Filipe Vieira tentou vender 25% da SAD do Benfica "nas costas de toda a gente" ao gigante chinês Alibaba, grupo ligado ao comércio online, avança esta terça-feira o 'Correio da Manhã'. Aliás, estas terão sido as palavras do ex-presidente dos encarnados durante uma conversa com o amigo José António dos Santos, mais conhecido como 'Rei dos Frangos', capturadas nas escutas da operação 'Cartão Vermelho'.