Vieira: «Toda a gente critica, mas há quem pague 15 e 16% a Jorge Mendes»

Em entrevista à BTV, Luís Filipe Vieira abordou a questão das comissões pagas a empresários, nomeadamente Jorge Mendes, deixando claro que "está tudo nos livros do Benfica". Por outro lado, Vieira deixou uma 'bicada' aos rivais, referindo que "há quem lhe pague 15 e 16%", algo que as águias não fazem.





"Há aqueles que andam perto disso mas veja os resultados que eles têm. A justificação está nos livros do Benfica, está tudo contabilizado. Todas as movimentações do Benfica deixam um rasto, ainda bem que houve as buscas, não tem problema. Ao menos assim podem seguir tudo o que quiserem. Toda a gente critica o Jorge Mendes mas há quem lhe pague 15 e 16%, o Benfica isso nunca fez. Cá em Portugal. E é se o querem ter.... temos um caminho com ele que percorreu, ele tem sido uma mola do Benfica. Ganhou dinheiro com o Benfica mas o Benfica ganhou rios de dinheiro com ele. É um parceiro do Benfica. No Benfica, quando tem de vender, hoje quando queremos comprar um jogador, consegumos comprá-lo assim. E porquê? Porque o Benfica assume os seus compromissos... Eu estava de férias quando vendemos o João Félix", lembrou.