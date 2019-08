Vieira vai inaugurar casa do Benfica em Cabo Verde

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, vai inaugurar em 7 de setembro a Casa do clube na Praia, segundo uma nota enviada aos sócios por aquela instituição cabo-verdiana, à qual a Lusa teve acesso este domingo.De acordo com a mesma informação, a comitiva liderada por Luís Filipe Vieira integra ainda Luisão, ex-capitão da equipa de futebol, e é esperada no aeroporto internacional da Praia ao final da manhã do dia 6 de setembro.A direção da Casa do Benfica da Praia convocou uma conferência de imprensa para quarta-feira, para divulgar o programa oficial da inauguração.Na mensagem enviada hoje, os sócios da Casa do Benfica da Praia e adeptos do clube são convidados a ir esperar a comitiva à chegada à Praia, participando depois "num desfile de viaturas" desde o aeroporto até ao centro da cidade, ou pelas ruas da capital.A inauguração pelo presidente do Benfica acontece depois de em 2018 o antigo jogador Pedro Mantorras ter estado na abertura do espaço ao público, no Largo Eusébio da Silva Ferreira, descrita então como a mais moderna Casa do Benfica em África.A Casa do Benfica na Cidade da Praia foi apadrinhada pelo antigo jogador Stefan Schwartz, que representou o clube na década de 90.