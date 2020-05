Vieira: «Vamos atravessar dificuldades e isso não nos inibe de querer ganhar e ganhar mesmo»

Luís Filipe Vieira deixou esta quinta-feira uma mensagem aos sócios e adeptos do Benfica para sublinhar a "obrigação de ganhar" dos encarnados. No regresso gradual das águias ao trabalho, o presidente reconheceu o profissionalismo dos jogadores, a quem deu as boas-vindas quase dois meses depois.





? A mensagem do Presidente aos sócios e adeptos.#PeloBenfica pic.twitter.com/B246dso2jE — SL Benfica (@SLBenfica) May 7, 2020

"Primeiro agradeço a postura durante este mês e meio em que eles estiveram parados, apesar de eles não terem estado. A mensagem é de otimismo independentemente das dificuldades que nós iremos enfrentar. Quando digo nós não será só o Benfica mas todos os clubes e todo o país irá atravessar essas dificuldades. Sabemos que já vivemos períodos bastante difíceis dentro desta casa. É dentro desse espírito que cabemos todos, sabendo que no meio das dificuldades a nossa obrigação é ganhar. É sempre a mesma mensagem e essa está interiorizada entre todos nós. Nós temos de ganhar mesmo", começou por dizer."Não vale a pena nesta altura de campeonato que estamos a viver que existam palavras demagogas ou populismo. Eu não alinho nisso. Os benfiquistas têm de entender que vamos atravessar dificuldades e isso não nos inibe de querer ganhar e ganhar mesmo"."A outra mensagem que é importante para todos os benfiquistas é a altura de voltarmos a andar uns anos para trás e estarmos todos unidos à volta daquilo que mais amamos que é o Benfica. Todos temos de ter a consciência que estamos debaixo dessa bandeira. Ninguém está acima dela. Esse é o ponto mais importante para todos nós neste momento. Sermos solidários, compreender as decisões que são tomadas por quem governa o Benfica e, mais do que isso, é todos estarmos à volta do Benfica e sentirmos aquilo que amamos: este clube. Além disso, sabendo que tudo iremos fazer, seja quem está cá a trabalhar, todo o plantel profissional, irá fazer tudo para ganhar. Os outros nossos profissionais estão dedicados a trabalhar diariamente para alcançar aquilo que é importante. Há um campeonato que o Benfica não pode perder: o campeonato da credibilidade. Em todas as situações, o Benfica terá de responder presente, assumir sempre os seus compromissos. O Benfica não pode voltar para trás. Esse é o trabalho que está à nossa frente. É preciso saber, de certeza absoluta que já nos conhecem e a mim tambem, que não vou dar tréguas nessa situação. Irei fazer tudo, tudo, tudo, nem que seja de noite e de dia, para o Benfica continuar a cumprir com toda a gente seja dentro de casa ou fora de casa. Nesta casa iremos continuar com esse timbre, com a mesma dedicação e sentimento que é servir o Benfica e sentir um grande orgulho em servi-lo".