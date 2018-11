Vieira: «Vitória rejeitou proposta de 6 milhões depois de lhe ter dito que ia continuar»

Luís Filipe Vieira explicou que Rui Vitória deixou claro que nunca será um problema para o Benfica e não reclamará qualquer indemnização. O presidente dos encarnados revelou ainda que já depois de ter confirmado a continuidade do treinador, este rejeitou uma proposta milionária de outro clube."Toda a trajetória dos últimos anos dá-nos razão. Não se faz outro ciclo de um momento para o outro. Também temos competidores. Achamos que temos plantel para a reconquista. Rui Vitória será o treinador até final da época, de certeza, salvo qualquer imprevisto. Quando comecei a falar com Vitória, ele disse que nunca seria problema para o Benfica. Não quer indemnização. Posso provar isso. Depois de lhe ter dito que ia continuar, ele rejeitou uma proposta em que ia ganhar por ano 6 milhões de euros ou dólares. É para continuar", frisou Vieira em conferência de imprensa.O presidente do Benfica confessou que na quarta-feira houve uma reunião e "havia uma decisão tomada" com vista à saída de Vitória, mas uma noite passada no Seixal mudou a opinião de Vieira: "Havia uma decisão tomada mas discuto e ouço. Dormi no Seixal e meditei bastante. Dormi muito pouco e a pessoa que primeiro soube da decisão foi o Tiago Pinto, às 7h30, que ficou perplexo".