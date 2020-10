Vieira viu jogo na Luz com Rui Pedro Soares

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, viu a quinta vitória das águias no quinto jogo da Liga na tribuna presidencial, na companhia do homólogo do Belenenses SAD, Rui Pedro Soares. No entanto, como seria de esperar numa altura em que se vivem tempos de pandemia de Covid-19, o distanciamento social e o uso de máscara foram fatores sempre cumpridos ao longo do encontro pelos dois dirigentes.

Diga-se que o último jogo antes das eleições presidenciais de amanhã foi à porta fechada, mas o próximo – na quinta-feira com o Standard Liège – já vai ter adeptos, sendo que os bilhetes ainda não esgotaram.