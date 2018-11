Vieira volta a apostar em Bruno Lage: o treinador de sucesso da formação que sucede a Vitória

Bruno Lage, de 42 anos, será o homem a assumir interinamente o comando da equipa principal do Benfica, sexta-feira, véspera do jogo com o Feirense, da 11.ª jornada da Liga NOS, sendo que Rui Vitória já não orientou o treino desta quinta-feira.No início da temporada, Bruno Lage regressou ao Benfica para suceder a Hélder Cristóvão como timoneiro da equipa B, depois de ter estado no clube da Luz nas camadas jovens entre 2004 e 2012, altura em que Luís Filipe Vieira apostou forte na formação: treinou, por exemplo, Gonçalo Guedes, João Cancelo e Bernardo Silva.Na temporada 2012/2013 aventura-se no estrangeiro ao assumir a liderança dos juniores do Al Ahli, 'subindo' aos comandos da equipa B do clube do Dubai, na época seguinte, numa altura em que Carlos Carvalhal era o coordenador técnico.Em 2015, Bruno Lage surge como adjunto de Carvalhal no Sheffield Wednesday, seguindo depois a dupla de técnicos portugueses para o Swansea. No final da temporada passada deixou o clube inglês e também Carvalhal para voltar ao Benfica. "Foi aqui que dei passos seguros na minha carreira. Este é o patamar certo", afirmou Bruno Lage ao assumir esta temporada a formação B dos encarnados.