Villarreal quer Grimaldo

O Villarreal está interessado em Grimaldo. De acordo com a imprensa espanhola, depois de ter emprestado Alfonso Pedraza ao Betis – com opção de compra de 10 milhões de euros –, o 14º classificado da última edição do campeonato do país vizinho virou atenções para um elemento que agrada há largos meses à estrutura, precisamente o camisola 3 das águias. No entanto, o lateral-esquerdo está blindado com cláusula de 60 M€.