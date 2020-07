Villas-Boas atento a Todibo

Jean-Clair Todibo, central que está na lista de potenciais reforços do Benfica, também está na rota do Marselha, clube orientado pelo técnico André Villas-Boas. A notícia foi avançada por vários órgãos de comunicação social franceses, que dão conta de que o conjunto gaulês pretende o jogador a título de empréstimo, com uma cláusula que prevê opção de compra do jogador, que pertence aos quadros do Barcelona. Todavia, o conjunto catalão estará mais interessado numa venda a título definitivo do defesa que, nesta altura, se encontra cedido aos alemães do Schalke 04.

O que parece certo é que o Benfica terá aqui um adversário se pretender, de facto, avançar para Todibo.