Vinícius arrebata prémio de melhor avançado de outubro e novembro

Carlos Vinícius é o melhor avançado da Liga Portuguesa de Futebol Profissional nos meses de outubro e novembro. O avançado brasileiro do Benfica assumiu a titularidade na equipa do Benfica nos últimos jogos e, nos meses em causa, apontou cinco golos em cinco jornadas disputadas.





O jogador contratador ao Nápoles no defeso de verão por 17 milhões de euros superou na corrida ao galardão, com 47,86% dos votos, o famalicense Fábio Martins (14,53%) e Galeno, do Sp. Braga, com 9,4%.