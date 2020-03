Vinícius: «Celebração do meu aniversário foi diferente»

Carlos Vinícius celebrou esta quarta-feira 25 anos de vida naquele que foi um aniversário incomum. "Estou muito feliz de celeberar mais um aniversario junto da família, é um pouco diferente face ao vírus que vem afectando o mundo", vincou o avançado brasileiro contratado ao Nápoles por 17 milhões de euros no início da temporada. "Foi uma celebração diferente. Estamos aqui todos juntos a celebrá-lo. Tive sim a surpresa dos meus filhos e da minha esposa, da minha família no Brasil através de vídeos. Estou muito feliz", vincou o jogador em declarações à BTV.





A pandemia do novo coronavírus não poderia deixar de ser tema e o antigo jogador de Real e Rio Ave lançou também um repto."A mensagem vai para todos os que tiraram um pouco do seu tempo para me enviarem felicitações, em especial todos os benfiquistas. Além disso, há algo muito importante que é não sair de casa, não facilitar", reiterou o avançado brasileiro.Carlos Vinícius soma 20 golos oficiais em 36 encontros oficiais nesta que é a sua época de estreia no Benfica.