Vinícius: «Controlámos bem o jogo»

Vinícius voltou a estar em evidência pelo Benfica, ao marcar na vitória por 2-1 sobre o Sp. Braga, que valeu a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal. À RTP3, o avançado destacou os méritos das águias."Justa. Controlámos bem o jogo e conseguimos trabalhar bem a bola. Sabíamos que o golo ia sair. Graças a Deus que conseguimos a vitória e passámos para a próxima fase. Isso é que importa.""É o melhor momento do coletivo. E quando assim é o individual também aparece. O que importa é passar para a próxima fase e conseguimos, diante do nosso público e no último jogo do ano em casa."