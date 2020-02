Vinícius: «Dominámos o jogo»

Autor dos dois golos do Benfica, Vinícius lamentou a derrota no Dragão por 3-2 mas não deixou de destacar a resposta dada pelos campeões nacionais. "Eles tiveram três oportunidades, uma das quais o lance do penálti que ainda não analisámos mas acredito que não foi, e eles marcaram", afirmou o avançado, à Sport TV, onde ainda destacou a resposta dos encarnados: "Fizemos um bom jogo e mantivemos a nossa identidade. Conseguimos ter posse de bola, mas é um clássico...um jogo grande. De qualquer formao trabalho continua mesmo de ganhássemos empatássemos ou perdessemos aqui".





Assegurando que os jogadores do Benfica deixaram o Estádio do Dragão de "cabeça erguida", o brasileiro lembrou que ainda continuam líderes na Liga. "Ainda tem muito campeonato e temos a nossa vantagem. Quatro pontos são quatro pontos", concluiu.