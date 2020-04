Vinícius é exemplo de persistência

Melhor marcador do campeonato, com 15 golos, na época de estreia no Benfica, Carlos Vinícius deu uma lição de motivação a um jovem admirador. "Quis mostrar à minha família do que era capaz de chegar até aqui. Graças a Deus, atingi um grande nível, que é estar no Benfica", referiu o avançado brasileiro.





Vinícius, de 25 anos, conversava com um jovem admirador, Ricardo Jesus, de 15, e residente no Porto. "O Benfica é top, um dos maiores clubes da Europa e do Mundo. Estou muito feliz. Acreditas que podes chegar a um clube como o Benfica?", questionou o futebolista. "Acredito. São pessoas como o Vinícius que motivam muita gente a não desistir", atirou Ricardo.O caminho para o sucesso nem sempre foi fácil. "Há momentos complicados em que duvidamos, é normal. Mas, no fundo, cremos que vai dar certo e acreditamos que pode chegar até aqui. Depois há pessoas que lutam connosco e isso dá-nos mais força", referiu Vinícius, na iniciativa das águias 'Não vá. Telefone!'.O jovem, que frequenta o 9º ano, faz parte do 'Para ti, se não faltares', projeto da Fundação Benfica de combate ao absentismo, abandono e insucesso escolar de crianças e jovens em risco. Vinícius aproveitou para dar um conselho: "Tens de investir também nos estudos, porque abrem-te muitas portas, também no futebol."Ricardo não escondeu a admiração pelo brasileiro. "A primeira vez que o vi jogar, disse "este rapaz joga muito". E confessou ser "muito diferente estar a conversar com o goleador e vê-lo na televisão. "É normal, mas somos todos iguais", observou Vinícius.A famosa pose, como o jogador festeja os golos, não podia faltar na conversa. Ricardo contou ter um quadro em casa e que também fase esse gesto. "A pose é importante, é sinal de alegria", explicou o camisola 95, desafiando fã a enviar-lhe um vídeo a fazer a pose.