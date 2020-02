Vinícius e Samaris com 'luz verde' na véspera da Liga Europa

Na véspera de defrontar o Shakhtar, na Luz, para a 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, Bruno Lage continua sem poder contar com André Almeida e Gabriel. O lateral-direito ainda não está a cem por cento desde que ficou a contas com uma lesão traumática no tornozelo direito, contraída frente ao FC Porto, a 8 de fevereiro. Já o jogador brasileiro está a evoluir favoravelmente do problema ocular, mas continua com a vista protegida. Jardel continua igualmente de fora.





No treino desta manhã, Vinicius e Samaris trabalharam com o grupo. Os dois jogadores foram substituídos em Barcelos, frente ao Gil Vicente, demonstrando algumas limitações físicas. Contudo, tanto o avançado brasileiro como o médio grego apenas acusaram desgaste na 22.ª jornada da Liga NOS. Vinícius já participou em seis encontros apenas no mês de fevereiro, quase sempre como titular, ao invés de Samaris. O internacional helénico mostrou alguma fadiga já que não era titular desde 3 de dezembro.A sessão de trabalho no Seixal ficou marcada pela ausência de Zivkovic (dor de dentes) e pela 'chamada' de Ebuehi, Morato, Kalaica e Tiago Dantas.