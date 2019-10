Vinícius: «Golos foram saindo naturalmente»

Carlos Vinícius analisou o triunfo (4-0) do Benfica frente ao Portimonense, no Estádio da Luz, em partida da 9ª jornada da Liga NOS. O avançado foi titular no onze de Bruno Lage, apontou os dois últimos golos dos encarnados na partida e, em declarações à BTV, destacou a boa exibição da equipa. "Sabíamos que ia ser um jogo complicado. Tivemos um início forte, a um bom ritmo. Os golos foram saindo naturalmente e são três pontos importantes", referiu o brasileiro na flash interview.

Vinícius bisou no espaço de dois minutos (golos aos 63' e 65') e admitiu que "é sempre importante" marcar mas garantiu que "trabalha dia após dia" e vai "dar continuidade a esse trabalho" para continuar a merecer a confiança do treinador.

Após o seu segundo golo, Vinícius celebrou com uma pose de braços cruzados, parado no relvado, algo que já havia exibido anteriormente. Confrontado com esse festejo, o jogador considerou que "é sempre importante e que está a dar certo".