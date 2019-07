Vinícius já está em Lisboa para assinar pelo Benfica

Carlos Vinícius, avançado de 24 anos dos quadros do Nápoles, já está em Lisboa para fazer exames médicos e assinar pelo Benfica. Ao que Record apurou , os moldes do negócio ficaram ontem totalmente acertados, com as águias a desembolsarem 17 milhões de euros pelo brasileiro, que na primeira metade da última época esteve cedido ao Rio Ave – terminaria 2018/19 no Monaco.O jogador deverá assinar por cinco temporadas, isto é, até 2024.Com a chegada de Vinícius fica fechado o reforço da frente de ataque na Luz. Depois da saída de João Félix e do anúncio do final de carreira de Jonas, os encarnados avançaram para a reposição destas peças e desembolsaram 20 milhões de euros por Raul de Tomas. Agora, investem mais 17 M€ em Vinícius, que assim irá competir por uma vaga com o espanhol e também com Seferovic, único titular da última época que se mantém de águia ao peito – o internacional suíço tem até a renovação de contrato na calha, como adiantámos oportunamente.Recorde-se que o nome de Vinícius há muito que está em cima da mesa dos encarnados. Na tentativa de garantir os serviços de Grimaldo, o próprio clube da Série A já havia proposto desembolsar 25 milhões de euros e adicionar o passe do dianteiro brasileiro, um cenário que foi prontamente recusado por Luís Filipe Vieira. O presidente benfiquista aponta a não menos de 35 milhões de euros em numerário só pelo lateral-esquerdo e não queria incluí-lo num outro negócio. Para além disso, a ideia da SAD benfiquista é manter o camisola 3 e até renovar-lhe o contrato, algo que até aqui vem sendo complicado, face à indisponibilidade dos novos empresários do jogador para selar já a ampliação do vínculo, quando ainda têm muito mercado pela frente.