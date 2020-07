Vinícius jogou com proteção diante do Famalicão

Carlos Vinícius chamou logo a atenção durante o aquecimento em Famalicão, pois tinha uma bem evidente ligadura de proteção no joelho esquerdo. O avançado brasileiro sentou-se inicialmente no banco e foi a jogo, rendendo Seferovic aos 66 minutos, mas sem conseguir disfarçar, aqui e ali, algumas dificuldades, evitando até entrar em choque com os defesas do Famalicão em vários lances. Notou-se algum desconforto do avançado brasileiro ainda que tenha aparecido bem-humorado no ‘meiinho’ inicial.

Já após o final da partida, o treinador Nélson Veríssimo desvalorizou este facto em relação ao melhor marcador do campeonato, agora a par de Pizzi (17 golos cada):“Aquilo é prevenção. Não é nada de significativo, nada de especial”, afirmou na conferência de imprensa.