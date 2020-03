Vinícius: «Liverpool? Fico feliz, mas foco o presente»

Carlos Vinícius, avançado do Benfica, abriu o livro à assessoria da Confederação Brasileira de Futebol, vincou estar a atravessar a melhor fase da carreira e comentou o interesse de grandes clubes, como o campeão europeu em título, o Liverpool.

"Fico feliz, porque sei que isso é resultado da transpiração diária. Mas o foco está no presente, deixo o amanhã para o momento certo", disse o ponta-de-lança que custou 17 milhões de euros no verão passado. O brasileiro acrescentou ainda estar "muito feliz no Benfica, que é um grande clube, com foco a 100%". "Apesar de ser o melhor momento da minha carreira, sei que se continuar focado, vou conseguir ainda mais. É isso que me motiva", vincou Vinícius, que não se deixou abater com a liderança perdida para o FC Porto: "É uma boa disputa e vamos lutar muito pela liderança. Acredito que vai ser uma luta intensa. É fundamental mantermos os pés no chão e concentrarmo-nos jogo a jogo."

Além do foco intenso, Vinícius tem contribuído com golos, em particular no campeonato, onde é o melhor marcador da competição, com 15 tentos. Ainda assim, o canhoto não espera ajudar tanto. "Não era meu primeiro objetivo neste primeiro ano, vou confessar. Sei que essa é a minha função, mas inicialmente procurei adaptar-me ao estilo de jogo", rematou.