Vinícius: «Muito feliz pelo coletivo e pelo jogo perfeito»

Carlos Vinícius foi a grande figura na goleada (4-0) do Benfica frente ao Marítimo e, no final da partida, comentou o triunfo tranquilo que permitiu às águias reforçarem a liderança do campeonato.

O avançado brasileiro completou um hat-trick mas destacou a performance de toda a equipa no regresso aos jogos do campeonato.

"Estou muito feliz pelo coletivo e pelo jogo perfeito, pois vamos continuar na liderança do campeonato. Saio ainda mais contente pelo coletivo", considerou o jogador de 24 anos em declarações à BTV.



Vinícius marcou pelo quarto jogo consecutivo com a camisola do Benfica e diz-se feliz pelo desempenho ao serviço dos encarnados.



"Estou tranquilo, sempre trabalhei. O grupo todo recebeu-me muito bem e a tendência é as coisas correrem bem. Graças a Deus estou feliz e isso é que importa", destacou o jogador.